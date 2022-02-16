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BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI

16.02.2022 14:41
BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI

BAHÇELİEVLER'de hastanede tedavi altına alınan ve vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu tespit edilen Yağmur isimli bebek öldü.

BAHÇELİEVLER'de hastanede tedavi altına alınan ve vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu tespit edilen Yağmur isimli bebek öldü. Annesi Merve Özyurt (20) "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Olay, Bahcelievler Zafer Mahallesinde meydana geldi. 1 Ekim 2021 doğumlu Yağmur bebek rahatsızlandığı gerekçesiyle 20 Ekim 2021'de anne ve babası tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 19 günlük Yağmur bebek doktor tarafından muayene edildi. Yapılan muayenede bebeğin vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu ayrıca darbedildiği tespit edildi. Yağmur bebek 84 gün sonra 12 Ocak'ta hastanede hayatını kaybetti.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Merve Özyurt ve baba Tekin Özyurt (39) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"BEN KÜÇÜKKEN BİLHASSA BABAMDAN FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM"

Anne Merve Özyurt hakimlikteki ifadesinde, "Ben küçükken bilhassa babamdan fiziksel şiddet gördüm. 6 yaşında başlayan fiziksel şiddet evlendiğim 18 yaşıma kadar neredeyse her gün devam etti. Hatırladığım kadarıyla 15-16 yaşlarında da şiddet sebebi ile babamdan şikayetçi olmuştum. Ancak babam hakkında herhangi bir dava açılmadı. Maktul benim ilk çocuğumdur. Aile şiddeti sebebiyle 2 yıldır psikolojik tedavi görmekteyim. Doktorum bana hamilelik süreci sonrasında ilaçlarımı eksiksiz kullanmamı söyledi. Ben doğum yaptıktan sonra doktoruma gittim ve ilaçlarımı düzenli olarak kullanmaya devam ettim. Maktule kasten şiddet göstermem söz konusu değil. Ancak bir gün uyandığımda yatağında yatan bebeğimin uyku sırasında yanlışlıkla üzerine çıktığımı fark ettim. Daha sonra bebeğimi emzirmeye başladım. Bebek emmek istemeyince komşuma danıştım. Kendisi bana çocuğu doktora götürmemi söyledi. Ben de eşimle doktora gittim. Doktora çocuğun üzerine çıktığımı bu sebeple zarar görmüş olabileceğini söylemedim. Ben ve eşim sigara kullanmıyoruz" dedi. Baba Tekin Özyurt, "Eşim ailesinden şiddet gördüğü için psikolojik tedavi alıyor. Benimle evlenene kadar ilaçlarına düzenli olarak devam etmiş. Evlendikten sonra da ilaçlarını kullanmaya devam etti. Hamile kaldıktan sonra mecburen ilaçlarını bıraktı. Ben sabah 08.00'de işe gidiyorum akşam 17.00'de geliyorum. Ben ve eşim sigara kullanmıyoruz. Serbest bırakılmamı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Yağmur bebeğin sağ kolunda, burun üzerinde, sağ boyunda, köprücük kemiğinde yara izleri olduğu, sağ ön kol ve köprücük kemiğinde de kırıklar olduğu tespit edildi. Anne Merve Özyurt "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Tekin Özyurt ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma zorunluğuyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika
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