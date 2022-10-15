Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI

15.10.2022 04:58

Edinilen son dakika haberine göre BAHÇELİEVLER'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada biri ağır 5 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada biri ağır 5 kişi yaralandı. Çatışmada, işyerleri ve otomobillerde isabet aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.

Olay, Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Caddeye plakası alınamayan bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, husumetlilerinin bulunduğu dükkana uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıya uğrayan grubun da karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada, işyerleri ve otomobillerde isabet alırken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulurken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BAHÇELİEVLER'DE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI - Son Dakika
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