Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı - Son Dakika

Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

31.12.2020 05:25

Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.

Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

Bahçelievler, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi         
03:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 05:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei