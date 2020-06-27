Son dakika haberi! Bahçelievler'de patlama olan işyerinin yanındaki binalar da hasar gördü
Son dakika gelişmesine göre Yüksel KOÇ / BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu.
Yüksel KOÇ/ BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin ölümü 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle, yan binalarda da hasar oluştu. Bir dairenin oturma odasının duvarı yıkıldı.
Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binadakiler ve çevredekiler korku yaşadı. Patlama nedeni ile yan binaların camları kırıldı, dairelerin içinde büyük hasarlar meydana geldi. Bir dairenin ise oturma odasının duvarı yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:47 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bahçelievler'de patlama olan işyerinin yanındaki binalar da hasar gördü - Son Dakika
Son Dakika 19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi