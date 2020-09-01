Son dakika haberi... BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI



Bahçelievler'de kimliği belirsiz bir grup, daha önceden aralarında husumet bulunan bir gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde 40'a yakın boş kovan bulundu.

Olay akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine iki otomobille gelen kimliği belirsiz bir grup, yol kenarında bekleyen aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen kişilere ateş açtı. Uzun namlulu silahlar ve tabancalarla açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Mermiler park halinde bulunan otomobillere ve bir dükkana da isabet etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobillerle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının yaşandığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Saldırının yaşandığı cadde ve sokakta 40'a yakın boş kovan olduğu tespit edildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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