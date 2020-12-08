Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kamerada - Son Dakika

İSTANBUL DHA Bahçelievler'de tekstil atölyesinin kundaklanma anı kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta saat 22.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi bulunan ve tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kundaklanması üzerine harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı şüpheli Ahmet A.'nın (24) gerçekleştirdiğini tespit ederek, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "Mala Zarar Verme" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

