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Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ

26.12.2021 15:24

Edinilen son dakika haberine göre Ülke genelindeki farklı lezzetlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı Bahçelievler'de açıldı.

Ülke genelindeki farklı lezzetlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı Bahçelievler'de açıldı. Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Hükümet Konağı Önünde açılan fuarda Afyon'un sucuğu, Kayseri'nin pastırması, Giresun'un fındık ezmesi, Balıkesir'in zeytinyağı, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un çeçil, Erzincan'ın tulum peyniri, Trabzon'un terayağı ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun sokak lezzetleri Yöresel Ürünler Fuar'ında vatandaşların beğenisine sunuldu. Bahçelievler'de düzenlenen fuarın bir bölümü de kitap satış stantlarına ayrıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu. Dört gün süren etkinlikte sucuk festivali ve konserler de düzenlendi. Fuarın son günü olan 26 Aralık'ta ise vatandaşlara sucuk ekmek ikram edildi. Fuar kapsamında 25 Aralık Cumartesi günü Irmak Arıcı sahne alırken 26 Aralık Pazar günü Bilal Sonses konser verdi.

"21 BİN KİŞİYE SUCUK EKMEK İKRAMIMIZ OLACAK"

Vatandaşlara sucuk ekmek dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bugün burada yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Anadolu'nun kültürünü Bahçelievler'e getirdik. Vatandaşlarımızın yöresel ürünleri tatmasını istedik. Kültürlerini hatırlamalarını amaçladık. Vatandaşlarımızın sosyalleşmesini istedik. Gençlerimiz konser olmasını istiyor. Biz de gençlerimizi kırmayarak bu imkanı sağlıyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak hem yöresel günleri hem de konserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetkarıyız. Bu tür organizasyonların devamı gelecek. Türkiye'nin güzel tatlarını vatandaşlarımıza tanıtacağız. Bugün yaklaşık 21 bin kişiye sucuk ekmek ikramımız olacak' diye konuştu.

'HATAYLA KİMSE YARIŞAMAZ'

Hatay'dan gelen Doğan Kababıyık, 'Kağıt kebabı, içli köfte, kıyma ve Hatay'ın bütün lezzetlerini buraya getirdik. Kağıt kebabı, kavurma ve içli köfte yemeklerimiz çok iddialı. Bu yemekler konusunda Hatay ile kimse yarışamaz. Bahçelievler halkını bu tatları yemeleri için buraya davet ediyoruz' dedi.

"ANTEP BAKLAVASI KADAR BEYPAZARI BAKLAVASI DA TALEP GÖRÜYOR?

Ankara Beypazarı'ndan ürünlerini tanıtmak için gelen Mehmet Biçen, 'Ankara'nın başkenti Beypazarı'ndan geliyoruz. Seksen katlı ev baklavası, burma tatlısı ve oklava tatlısını el açması ve doğal tereyağı ile yapıyoruz. Yaprak, lahana ve biber dolmamız var. Bu ürünlerin hepsi fırında yapılıyor. Beypazarı hanımlarının tarihi yiyeceği Beypazarı kurusunu da Bahçelievler için Ankara'dan getirdik. Bizim baklavamızın özelliği seksen katlı olması. Hamurun inceliğinden karşıdaki insanı görebilirsiniz. Bizim baklavamız cevizli oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden baklavamıza yoğun ilgi var. Antep baklavası kadar Beypazarı baklavası da talep görüyor' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HALKINA ŞİFA DEPOSU GETİRDİK'

Siirt balının şifa deposu olduğunu söyleyen Muharrem Efe ise 'Siirt Pervari Kaya balını getirdik. Arının kendi içindeki bitin tıbbi ilaçlarını bala karıştırıyoruz. Arı sütü, propolis, polen ve arı ekmeğini bala karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. Arı sütü tek başına bozulan bir ürün olduğu için bala karıştırıyoruz. Uzun seneler kalsa da bozulmaz. Arıya hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Astım, koah hastalarına bu ürün iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. İstanbul halkına şifa deposu getirdik. Bu ürünleri kolay kolay bulamazlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ

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Togo Cumhuriyeti, Bahçelievler, Beypazarı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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