Son dakika haberi | Bahçesaray'da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika

Son dakika haberi | Bahçesaray'da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü

20.02.2021 00:57
Son dakika haberi | Bahçesaray'da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü, System.String[]

Son dakika haberine göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek PKK terör örgütüne lanet yağdırdı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek PKK terör örgütüne lanet yağdırdı.

Gara bölgesinde 13 sivili vahşice şehit eden PKK terör örgütüne tepkiler devam ediyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla lapa lapa kar yağışı altında yürüyüşe geçti. Bahçesaray Kaymakamlığı ve belediyesinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık 'kahrolsun PKK ve şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atan kalabalık, Feqiye Teyran Kütüphanesi önüne kadar yürüdü. Burada yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 13 Şubat günü Irak'ın Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın 13 silahsız ve masum insanı feci şekilde şehit etmesi nedeniyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu eli kanlı terör örgütü yıllardır ülkemizin başına çöken adeta bir kara bela haline gelmiştir. Yıllardır bu ülkenin nice askerlerini, polislerini, öğretmenlerini, devlet çalışanlarını ve sivillerini katletmiştir. 35 yılda 20 bin pırıl pırıl gencimizi dağa kaçırmıştır. Bugüne kadar on binlerce vatan evladımızı acımasızca şehit etmiştir. Bu eli kanlı terör örgütü ülkemizin dört bir yanında çeşitli katliamlar yaparak çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. İlçemizde yapılan Sündüz ve Karabet katliamları, bunun yanı sıra 1993 Başbağlar katliamı, 1987 Pınarcık katliamı, 1993 yılında 33 askerimizi vahşice şehit ederek Bingöl katliamını yaptılar ve bunun gibi onlarca insanlık dışı kahpelik yaptılar. Bu alçak terör örgütünü Allah kahru perişan eylesin. Aynı şekilde bu terör örgütünün iç ve dış destekçilerine Allah fırsat vermesin. Bu saldırı son olsun. Daha fazla askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşımızın şehit olmasını istemiyoruz. Artık bu terör belasının yakamızdan düşmesini diliyoruz. Buradan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerimizin şerefli duruşunu alkışlıyor ve Bahçesaray halkı olarak sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Buradan o çocuklara da çağrıda bulunuyorum, ailenizin daha fazla perişan olmasına izin vermeyin. Annelerinizin kederli bekleyişlerine artık son verin. Zalim terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup devletinizin şefkatli kollarına gelin. Buradan her zaman söylediğimiz gibi şu sözlerimizi tekrarlıyorum. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - VAN

Bahçesaray, Hisarcık, Terör, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bahçesaray'da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika


Son Dakika

Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim Bartın'da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar: Yüz yüze eğitime geçiliyor, 65 yaş kısıtlamaları kaldırılacak Eşiyle bir olup kardeşinin canına kıyan cani abi, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat
Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya         
00:18
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü "duğaran"a çevirdi         
00:10
Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA, Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA, Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı         
23:05
Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada         
22:53
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım         
22:30
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı         
22:10
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 01:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bahçesaray'da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei