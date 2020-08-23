Bahçeşehir'de yavru kediyi kurtarma operasyonu iç ısıtan görüntüler

İSTANBUL - Başakşehir'de iki duvar arasına düşerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı. İtfaiye ekibinin kediye ilgisi tebessüm ettirdi.

Bahçeşehir'de bir kedinin iki duvar arasına düşüp sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Duvarı kıran İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kediyi itfaiye çalışanının sevmesi ve ilgisi ise izleyenlere tebessüm ettirdi. Kedi daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.