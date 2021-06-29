Son dakika haberi... Bahşılı'da Gazi ve Şehit Aileleri Parkı açıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Gazi ve Şehit Aileleri Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ata Dönmez Mahallesi Kızılırmak kıyısında yapılan parkın açılışına Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, şehit yakınları ve gaziler ile televizyon programcısı İkbal Gürpınar katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, parkın 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulduğunu belirterek, gazi ve şehit ailelerine ücretsiz çay ve kahve ikramlarının yapılacağını söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin parktan faydalanabileceği piknik alanını hizmete sunduklarını anlatan Tekin, daha çok hizmet için durmadan çalıştıklarını dile getirdi.

Öcal da şehit yakınlarına ve gazilere tahsis edilen parkın Kırıkkale Şehitliğine de yakın olması dolayısıyla güzel bir mekan olduğunu ifade etti.