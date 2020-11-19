Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

19.11.2020 13:03

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, Afganistan'daki son durum ve gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına verdiği desteğin altını çizerek, Afganistan'a bundan sonra da katkı verilmeye devam edileceğini belirtti.

Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Hulusi Akar, Afganistan, Bakan, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü - Son Dakika


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