Bakan Akar: "Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin" - Son Dakika

Bakan Akar: "Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin"
12.11.2020 20:05
Bakan Akar: "(Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin.
Bakan Akar: " (Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin."
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu İngiliz basınından Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesindeki yerini sağlamlaştırdı 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı