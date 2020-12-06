Son dakika haberi... Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"

06.12.2020 00:58
Son dakika haberi... Bakan Akar:

Son dakika haberler... Eskişehir'de İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Eskişehir'de İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan ordusu, KarabağErmenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TUSAŞ MOTOR SANAYİİ AŞ.'de (TEI) düzenlenen İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400'ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Bu güzide firmamızın gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdığına yine hep birlikte bugün şahitlik ediyoruz. Motor entegre ve sertifikasyon çalışmalarını müteakip genel maksat helikopterimiz Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

"Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda kazanılan başarılarda, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında ve TSK'nin dünyanın birçok coğrafyasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu, Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır. Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir" diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz"

Güçlü savunma sanayisine vurgu yapan Bakan Akar, "Güçlü savunma sanayisi, güçlü ordu için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden kamu, özel sektör, vakıf şirketleri ve üniversitelerimizle birlikte omuz omuza, yüksek bir motivasyonla çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların artık tek başına kendi imkanları ile başarabilecekleri bir seviyenin çok ötesine geçmiş durumdadır. Bu nedenle dünyada şirketler ya güçlü iş birliği modeli geliştirmekte veya ortaklıklar kurarak zamanın ruhuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bizler de bunun bir gereği olarak özel sektörle iş birliğini de içeren çeşitli çalışma modelleri geliştiriyoruz. Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Org. Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar

Genelkurmay Başkanı Org Yaşar Güler, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldı. - ESKİŞEHİR

Karabağ, Bakan, Silah, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Akar: 'Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır' - Son Dakika


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