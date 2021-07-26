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Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor

26.07.2021 13:02

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetim yapıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetim yapıyor.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor
Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor
Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor
Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor

Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar, Suriye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında inceleme ve denetim yapıyor - Son Dakika


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