Son dakika haberi... Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAKANLIK OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde uçakların üslerinden kalkış ve terör hedeflerini tam isabetle vurma anları yer aldı. Hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişlerine yer verilen görüntülerde Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlar da yer aldı. Ayrıca terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü de bulunuyor.