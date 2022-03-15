Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

15.03.2022 15:57
Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.


Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Bakan Akar olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Bakan Akar olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı - Son Dakika


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