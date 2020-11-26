Son dakika haberi: Bakan Akar: "Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya... - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Akar: "Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya...
26.11.2020 14:46
Son dakika haberine göre Bakan Akar: "Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor.
Bakan Akar: " Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere karşıyız" - ANKARA
Akdeniz, Fransa, Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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