Son dakika haberleri | Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti (2)
11.03.2021 00:13
Son dakika haber... MSB'DEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, geçen hafta yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin Ankara'da bulunan ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyareti...
MSB'DEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, geçen hafta yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin Ankara'da bulunan ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyareti ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin Ankara'daki değerli ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.
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