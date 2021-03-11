MSB'DEN ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, geçen hafta yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin Ankara'da bulunan ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyareti ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin Ankara'daki değerli ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.