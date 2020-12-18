Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
18.12.2020 18:43
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz.
Bakan Akar: " Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
Karadeniz, Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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