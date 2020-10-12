Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
- Kaynak: İHA
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