Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.