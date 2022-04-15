Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Kültür dünyasına bir eser daha kazandırmanın gurunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Kültür dünyasına bir eser daha kazandırmanın gurunu yaşıyoruz"

15.04.2022 20:40
Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Kültür dünyasına bir eser daha kazandırmanın gurunu yaşıyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' düzenlendi.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' düzenlendi.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Bu eser bakanımızın teşvik ve yol göstermesiyle başta üniversitemiz olmak üzere büyükşehir belediyemiz ve diğer kuruluşların katkılarıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının Kayseri'de açılmış olması tesadüf değildir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyetini sürdüren Erciyes Teknopark'ın savunma sanayideki çalışmalarında yakıt sistemleri başta olmak üzere birçok alanda üretim yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin ihtiyacı olan katma değer ürünleri ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalara devam etmektedir. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "1920'li yıllar Kayseri'de elektrik bile yok, cumhuriyetimiz kurulmuş, daha sonra Atatürk'ün talimatıyla Teyyare Fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. Doğru düzgün yolumuz yok, tren yolumuz da yok. Niğde Ulukışla'ya kadar parçalar geliyor, daha sonra parçalar kağnılarla Kayseri'ye getiriliyor. Savunma sanayinin ülkemizde iyi bir noktaya geldiği bu süreçte Kayseri'nin unutulmaması gerekiyor" dedi.

Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise; "Sanayiden ticarete turizmden eğitime birçok alanda öncü olan Kayseri'nin kültür dünyasına bir eser daha kazandırmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehirlerin ruhunu yansıtan önemli semboller vardır. Şuan içinde bulunduğumuz fabrika da kayseri ile özdeşleşen bir yerdir" şeklinde konuştu.

Programa; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

(Turan Bulut - Eren Kan/ İHA)

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Erciyes, Türkiye, Fabrika, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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