Son dakika haberi: Bakan Akar: "Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükumetinin yanındayız" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya Libyalılarındır diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükumetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Akar ve Orgeneral Güler, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından personelle öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.

Yemeğin ardından konuşma yapan Akar, "Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Personele fedakar ve özverili çalışmalarına devam etmelerini söyleyen Akar, "Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükumetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız " diye konuştu.

Tüm milletin burada görev yapan Mehmetçikle gurur duyduğunu, onlara güvendiğini belirten Akar, "Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABLUS