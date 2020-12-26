Son dakika haberi... Bakan Akar, Libya'ya gitti - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Akar, Libya'ya gitti
26.12.2020 11:56
Son dakika haber: Bakan Akar, Libya'ya gittiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitti.
Bakan Akar, Libya'ya gitti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitti.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti. Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
ANKARA
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