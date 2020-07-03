Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Haklısınız kazanacaksınız biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gelen Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli de görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Görüşmede "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" diyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız kazanacaksınız biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar. Çok şehit verdiniz. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." - TRABLUS