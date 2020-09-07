MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti. Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri'nin girişimi ve diğer NATO konuları ile bölgesel konular ele alındı. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: