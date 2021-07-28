Son dakika haberi: Bakan Akar, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ile Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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