Son dakika haberi: Bakan Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Kaba ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve konuk Bakan Kaba, heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin başlangıcında konuşan Bakan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Bakan Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)