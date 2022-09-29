Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3)

29.09.2022 18:13
Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3)

Son dakika gündem haberi: BAKAN AKAR VE ÖZHASEKİ MEYDAN PARK'TA VATANDAŞLARLA BULUŞTUMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta bir dizi ziyaretin ardından merkezde bulunan Meydan Park'a geldi.

BAKAN AKAR VE ÖZHASEKİ MEYDAN PARK'TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak'ta bir dizi ziyaretin ardından merkezde bulunan Meydan Park'a geldi. Akar ve Özhaseki, burada vatandaşlarla sohbet etti. Akar, tavla oynayanlarla bir süre sohbet edip onları izledi. Bakan Akar, bir vatandaşın masadaki sigarasını eline alarak 'Sigara içmek öldürür, sigarayı bırakın. Bak böyle yazıyor' dedi. Sigarayı bırakmasını istediği genç ile sohbet eden Akar daha sonra Özhaseki ile birlikte vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bakan Akar ve Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sekvan KÜDEN- Burak EMEK/ ŞIRNAK,


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Kaynak: DHA

Mehmet Özhaseki, Hulusi Akar, AK Parti, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3) - Son Dakika
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