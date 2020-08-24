Son dakika haberi... Bakan Akar: Yunanistan'ın tatbikatı gerginliği artıran bir faaliyet - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede tatbikat yapacağını açıklamasının, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin de katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları ile Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanı, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının da ele alındığı toplantıda, koronavirüs ile mücadele önlemleri de gündeme geldi. Kışlaların salgından korunmasına yönelik yeni tedbirlerin alınmasının da değerlendirildiği toplantıda, Bakan Akar komutanlardan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.