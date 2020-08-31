Son dakika haberi: Bakan Albayrak: "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin...

Bakan Albayrak: "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:12 - Kaynak: İHA
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