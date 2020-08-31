Son dakika haberi: Bakan Albayrak: "Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Albayrak: "Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz.

Bakan Albayrak: "Milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." - ANKARA

Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:12 - Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Bakan Albayrak: 'Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir... - Son Dakika Ekonomi

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