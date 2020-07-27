Son dakika haberi: Bakan Albayrak: Reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksinin de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktığını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim" dedi.

Haber: ANKARA, -