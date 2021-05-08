Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den İsrail'e kınama - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz. Ramazan günü yapılan bu saldırı sadece oradaki kardeşlerimize değil tüm İslam dünyasına ve insanlığa yapılmıştır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.