Son dakika haberi: Bakan Bilgin, göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Bilgin, göreve başladı

21.04.2021 21:08
Son dakika haberi: Bakan Bilgin, göreve başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bakan Bilgin, göreve başladıÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin, düzenlenen devir- teslim töreninin ardından görevine başladı.

Bakan Bilgin, göreve başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin, düzenlenen devir- teslim töreninin ardından görevine başladı.

Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin, Meclis'teki yemin töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir- teslim törenine katıldı. Zehra Zümrüt Selçuk, görevi Vedat Bilgin'e devretti. Türkiye'nin sosyal devlet yapısına katkıları için Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür eden Bakan Bilgin, "Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, tabii çok büyük bir yükün altında, iki bakanlığı da çok başarılı bir şekilde sürdürdü. Ben de daha önce başka kamu görevlerinde bulundum. Demiryolları Genel Müdürlüğü yaptım, Başbakanlık Başdanışmanlığı yaptım, Sosyal Politikalar Kurumu'nda çalıştım ama icracı olarak insanların bir karar alması ve o kararın gerçekleşmesi, takip etmesi, onu üretmesi, hizmete dönüştürmesi ve bu hizmetin çalışanlara, emeğe, yaşlılara, yoksullara, çocuklara, kimsesizlere ulaştırması çok büyük bir değerdir aynı zamanda. Bu değeri başarı ile ürettiği için, Türkiye'nin sosyal devlet oluşmasına ilave yaptığı, katkı yaptığı için sayın Bakanımızı tebrik ediyorum. Bu görevler gelip geçici görevlerdir. Bu görevlere gelirken insanlar elbette heyecanlıdır, yapmak istedikleri vardır. Ama giderken huzurlu gitmeleri, 'ben şunu gerçekleştirdim' demeleri önemlidir. İnşallah Allah bize onu nasip eder. Sayın Bakan gibi biz de alkışlar arasında gitmeyi ümit ederiz" ifadelerini kullandı.Hem aile hem çalışma tarafında emaneti ehil ellere bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Zehra Zümrüt Selçuk ise "Liyakatli ellere bırakıyorum, hoclarımıza bırakıyorum. Bizim için çok güzel ve mutluluk verici bir durum. En önemlisi, görev yaptığım süreçte saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın desteğini her zaman arkamda hissettim. Bu güven ile ülkemizin huzur ve refahı için görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızla paylaşmayı her zaman önemsedik. Bütün herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu görevler birer bayrak yarışı. Biz aldığımız gibi teslim edeceğiz" dedi.

Burak TEKİN/ANKARA, -


Zehra Zümrüt Selçuk, Güvenlik Bakanlığı, Vedat Bilgin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Bilgin, göreve başladı - Son Dakika


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