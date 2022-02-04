Üye Girişi
Son dakika haberi: Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alınmıştır - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alınmıştır

04.02.2022 22:02
Son dakika haberi: Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alınmıştır

Son dakika haberler... ÜMRANİYE'de cezaevinde çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada " Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'de cezaevinde çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada " Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" dedi.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada: "İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
500

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Ümraniye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alınmıştır - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
21:22 Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
21:15 Tüm dünyada gündem olacak! Sevgilisi, yıldız futbolcuyla birliktelik yaşadığı videoyu paylaşacak
20:48 Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
20:46 Büyükçekmece'de yapılan kazıdan yeni ayrıntılar geldi! Cesedi bulunan Murat Kartal kelepçeli gömülmüş
20:41 Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 22:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Bozdağ: Her şey kontrol altına alınmıştır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement