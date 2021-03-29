Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için gittiği Tacikistan'da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedildi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Afgan mevkidaşım kardeşim Hanif Atmar'la Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdik. İstanbul'da düzenleyeceğimiz toplantının hazırlıklarını görüştük. Afganistan için barış ve istikrar çabalarını desteklemeye devam edeceğizö ifadelerine yer verdi.