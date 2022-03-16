Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı

16.03.2022 17:40
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladıRUSYA, (DHA) ? Resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'da mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı

RUSYA, (DHA) ? Resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'da mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya Devlet Başkanlarını bir araya getirme çabası konusunda gelen soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu 'Öncelikle Sergey'in de söylediği gibi bugüne kadar yapılan müzakerelerin olumlu bir şekilde seyretmesine bağlı. Burada müzakere edilen konular var, her iki ülke adına ben bu konuların detaylarına girecek değilim. Ama yakınlaşmaların olduğunu da biliyorum. Sonuçta bir mutabakat sağlandığı zaman liderler düzeyinde verilmesi gereken kararlar da var, en üst düzeyde bu kararın verilmesi lazım çünkü ciddi bir süreç. ve bu noktaya gelindiği zaman biz elbette daha önce Cumhurbaşkanımızın, her iki ülke cumhurbaşkanıyla da konuştuğu gibi böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Ama daha önce 'bu teknik düzeydeki görüşmeler de Türkiye'de olsun' demişti özellikle Ukrayna. O zaman Ukraynalılara da söyledik, önemli olan şu anda toplantının yeri değil, önemli olan bir an önce Rusya Federasyonu'yla Ukrayna'nın bu sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır. ve kendilerini Belarus'a gitmeleri yönünde de biz teşvik ettik. Tabii ki biz savaş başlamadan önce de bu çabalarımızı sürdürdük, bir araya getirme konusunda. O zaman mümkün olmadı. Şimdi bu noktada bir yakınlaşma olursa, liderler düzeyinde bir buluşma gerçekleşirse biz buna memnuniyetle ev sahipliği yaparız? ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, MOSKOVA'DAN UKRAYNA'YA GEÇECEK

Antalya'da iki ülkenin bakanlarının yaptığı görüşmenin tekrarı olup olmayacağı konusundaki soruyu Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıtladı;

'Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. Ben elbette birinci toplantıya ev sahipliği yapmaktan, arabuluculuk yapmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bir daha bu formatta bir toplantıya ihtiyaç kalmadan inşallah iki lider bir araya gelir, bir anlaşma yapmak üzere bir araya gelir, bir ateşkes için bir araya gelir. Biz tabii ki çabalarımızı sürdüreceğiz. Buradan da Ukrayna'ya gidip mevkidaşım Kuleba'yla görüşeceğiz.'

"MARİUPOL'DE CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR"

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'dan yapılacak tahliyeler konusunda şunları kaydetti;

'Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. ve çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız da var veya yerel halk da var. Bu tabi çok riskli bir şey. Burada her iki tarafla da görüşüyoruz. Burada bir ateşkesin olması hatta biz 'bazı gözlemciler de olabilir' dedik çünkü her iki taraftan da çatışmalarla ilgili ya da koridorla ilgili farklı bilgiler geliyor. Ama bu insani bir durum ve bize göre Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne saygı duyan bir ülke olarak insanları bir ateşkesten sonra ne tarafa gitmek istiyorsa, hangi güzergahtan bu şehri terk etmek istiyorsa ona izin vermemiz gerekiyor. Bu insani bir durum. Biraz önce söyledim bazı vatandaşlarımızı Rusya'nın desteğiyle Soçi'ye kadar getirip oradan Türk Hava Yolları'yla ülkemize getirdik. Şimdi maalesef sahada bir anlaşmazlık var. Çatışma var. Her iki tarafın da söylediği farklı, bu arada başta da söyledim Sergey Lavrov beni gece yarısı bile aradı, kaç vatandaşımızın olduğunu sordu, çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde Savunma Bakanı Şoygu'yla askerlerimiz de kendi aralarında temastalar. Ukrayna ile de temastayız. Ama bu sadece bizim vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu değil. Orada yaşayan yüzbinlerce insanı ilgilendiren bir konu. İnsani yardımların hiçbir sorun, engelle karşılaşmadan oraya ulaştırılması gerekiyor. Umarım bu konuda kısa bir sürede netice alırız.?

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika
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