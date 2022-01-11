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Bakan Çavuşoğlu: "Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız"

11.01.2022 11:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 'Kazakistan' gündemiyle olağanüstü toplandı. Türkiye'nin çağrısıyla toplanan teşkilata Bakan Çavuşoğlu başkanlık yaptı. Video-konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda Kazakistan'daki gelişmeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'daki gelişmelerin kaygıyla izlendiğini belirterek, "Türk dünyası büyük bir aile ve bizler bu vücudun organları gibi birbirimize bağlıyız. Bir yerin ağrıdığında tüm vücudun bundan müzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Kazakistan halkına geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Türk devletleri olarak bu zor zamanda Kazak halkının yanında ve onlarla dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

Kazakistan'da barış ve istikrarın bölge, teşkilat ve küresel barış için önemine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Kazakistan bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir. Onursal Başkan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet halkı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağ duyuya sahiptir" açıklamasında bulundu.

"KAZAKİSTAN'A DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Türk Devletleri Teşkilatı olarak yapılan ortak açıklamada ve bugün kabul edilecek ortak bildirideki temel mesaja değinerek, "Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanındayız. Ülkede istikrarın yeniden tesisi için Kazakistan'a desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi millet olarak dertlendik" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMİZE NE DÜŞERSE TÜM İMKANLARIMIZLA KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

"Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik" diyen Çavuşoğlu, "Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Kasım ayındaki zirveyle Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşmesi büyük bir milat. Bu tarihi adım önemli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Etkin şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Teşkilat olarak siyasi ve iktisadi yöndeki adımların hızlandırılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, teşkilat bünyesindeki güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki iş birliğini daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Bakan Çavuşoğlu: Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız
Bakan Çavuşoğlu: Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız
Bakan Çavuşoğlu: Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız
Bakan Çavuşoğlu: Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız

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Kazakistan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız" - Son Dakika
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