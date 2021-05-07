Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştü
07.05.2021 10:58
Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştüAlmanya DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştü
Almanya DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.
Son Dakika Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor