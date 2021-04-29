Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, "Crans Montana'nın başında söylediklerini ifade ettiler.
29.04.2021 14:24
Son dakika politika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, "Crans Montana'nın başında söylediklerini ifade ettiler.
Bakan Çavuşoğlu, "Crans Montana'nın başında söylediklerini ifade ettiler. Geçmişte bu işi takip eden herkes bunun yeni bir şey olmadığını görebilir. Batı cephesinin ahlaki olarak da, etik olarak da değişmediklerini gördük" dedi. - CENEVRE
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