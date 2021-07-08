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Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

08.07.2021 16:29

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Afganistan'daki hızlı değişikliklerin yeni bir mülteci akınını tetikleyebileceğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Afganistan'daki hızlı değişikliklerin yeni bir mülteci akınını tetikleyebileceğini söyledi.

Haavisto ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu'nu Helsinki'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Haavisto, uluslararası toplantılarda görüşüyor olsalar da yüz yüze ikili toplantılar yapmaktan memnun olduğunu belirtti.

Haavisto, görüşmelerde farklı konulara değinme fırsatı bulduklarını ifade ederek, Finlandiya-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri, Afganistan'daki ve Afrika'daki durum ve Doğu Akdeniz'deki konular olmak üzere birçok uluslararası meseleyi konuştuklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu'na, bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapma sözü verdiğini kaydeden Haavisto, böylece kapsamlı görüşmeleri sürdürebileceklerini vurguladı.

Haavisto, göç eğilimlerini de ele aldıklarını ifade ederek, Litvanya ile Belarus arasındaki sınırda düzensiz göç durumunun oluştuğunu dile getirdi.

"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak olumlu ve istikrarlı gelişmeleri çok yakın zamanda görmeyi umuyoruz." diyen Haavisto, insan haklarını ilgilendiren konuları da ele aldıklarının altını çizdi.

Haavisto, AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir ilerleme katettiğine ve Belarus üzerinden Türkiye'ye bir göç dalgası yaşanıp yaşanmayacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Bahsettiğiniz AB raporunda, Türkiye-AB ilişkileri 'en düşük seviyede' şeklinde değerlendirildi. Geçen yıl Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB devletleri arasında bazı gerginlikler yaşandığını görüyoruz. 2021 yılında ise ilişkilerde net bir ilerleme gelişti. Ankara'ya bazı ziyaretlerde bulunuldu ve diyalog devam ediyor."

Haavisto, Türkiye ve Finlandiya'nın göç gibi ortak bir sorunu olduğunu belirterek, Suriyeliler ve Afganistan'dan gelecek olası bir göç dalgasına karşı iki ülkenin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

"Finlandiyalı turistler Türkiye'yi güvenli buluyor"

Finlandiya'dan Türkiye'ye giden turistlere yönelik kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına dair soruya Haavisto, yakın bir gelecekte salgınla ilgili kısıtlamaların hızlı şekilde ortadan kalkmasını umduklarını yanıtını verdi.

Salgından dolayı bu yaz da bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Haavisto, şöyle devam etti:

"Futbolda da bunun bazı yansımalarını gördük. Bu kısıtlamaların ne kadar kısa zamanda ortadan kalkacağını garanti edemeyiz. Sayın Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi Türkiye'deki örneğin Alanya gibi bazı bölgeler Finlandiyalı turistlerin en çok gitmek istediği yerler. Finlandiyalılar buralara gitmekten çok zevk alıyorlar. Türkiye'yi güvenli olarak görüyorlar. Aynı zamanda Kovid-19'dan arındırılmış, güvenli turizm tedbirlerini de görüşmemizde ele aldık. Oraya gittiklerinde Kovid-19 kapmamaları için neler yapılabileceğini de konuştuk."

Finlandiya'nın da Türk turistler açısından tercih edilen bir ülke olduğuna işaret eden Haavisto, Türk Hava Yollarının (THY) Helsinki'ye seferlerine devam ettiğini aktardı.

Haavisto, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla beraber iki ülke arasında uçuşların rahatlayacağını ifade ederek "Kısıtlamaların kalkmasından sonra İki ülke arasında mümkün olduğunca hızlı ve güvenli şekilde turistlerin seyahat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarına yönelik bir soruya karşılık Haavisto, Çavuşoğlu ile bu konuya değindiklerini, Türkiye'ye ihraç edilen bazı silahların ve mühimmatın kısıtlanmasına yönelik kararların hükümet tarafından 2019 yılında alındığını ve henüz kaldırılmadığını söyledi.

Haavisto, insan hakları meselesinin görüştükleri konular arasında olduğunu vurgulayarak "Kadın hakları, siyasi haklar ve İstanbul Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye ilişkin kararları ve bazı münferit davalardan da bahsettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganistan'daki hızlı değişiklikler yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir"

Afganistan'daki duruma ilişkin olarak Türkiye ile aynı endişeyi paylaştıklarını dile getiren Haavisto, "Afganistan'daki hızlı değişiklikler yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir." diye konuştu.

Haavisto, Afganistan'da bugün barış içinde yaşayan kişilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalabileceklerine dikkati çekerek "Bu, uluslararası toplumun paylaştığı bir endişe. Uluslararası toplum olarak görüşmelerin sonucunda bütün hakların korunduğu ve garanti altına alındığı bir netice bekliyoruz. Afganistan'da kimse güvenliğinden endişe duymasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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