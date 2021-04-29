Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Guterres bizi bu toplantıya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek davet etti, sonuçta orta yolu bulmaya çalıştı. - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Guterres bizi bu toplantıya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek davet etti, sonuçta orta yolu bulmaya çalıştı. Aynı şeyi İngiltere de denedi. Kıbrıs Türklerinin statü ve egemenlik konusunda beklentilerini karşılayacak nitelikte değildi ama en azından bir çaba sarf ettiler" dedi. - CENEVRE