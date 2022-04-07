Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü

07.04.2022 15:45

Son dakika gündem haberine göre NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'yi yeni görevi için tebrik ettik, ilişkilerimizi ele aldık. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimiz tam' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü - Son Dakika
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