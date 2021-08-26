Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

Haber: ANKARA,