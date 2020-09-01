Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırma olursa kaybeden Yunanistan olur - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız. Meis Adası'nda limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Cezayir ile ilişkilerin her anlamda iyi ilerlediğini belirterek, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin de dengeli devam ettiğini kaydederek, "Pandemiye rağmen bu yıl ticaret hacmimizde bir düşüşün olmaması geleceğe yönelik umutlarımızı da daha da artırdı. Askeri, savunma sanayi alanlarında ilişkilerimiz de gelişiyor, bunları daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.