Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar "Mesut Özil" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar "Mesut Özil" mesajı Açıklaması

18.01.2021 20:49
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Futbol AŞ ile transfer görüşmelerine başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi nedeniyle yöneltilen eleştirileri işaret ederek, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Umarım...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Futbol AŞ ile transfer görüşmelerine başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi nedeniyle yöneltilen eleştirileri işaret ederek, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz, Heiko, problem çıkarmazsınız." dedi.

Çavuşoğlu, Maas'la Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, golf oynasa da kendisinin bir futbol hayranı olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Havaalanına geldiğinde yaptığı açıklamaları gördük ki, bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımı'na da çok önemli katkılar sağladı. Dünya şampiyonu olduğu zaman da yine en önemli oyunculardan bir tanesiydi." diye konuştu.

"Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim"

Özil'in, dünyanın en iyi takımlarında oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii, şu anda Antalyaspor'umuz ve Alanyaspor'umuz var, önceliğimiz onlar. Fakat Fenerbahçeli olduğumuzu da herkes bilir. Bu anlamda da Mesut'un da çocukluk takımı, bizim de aynı şekilde. O nedenle, Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluluk duyuyorum. Umarım bundan dolayı Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı taraftarlarımız, kardeşlerimiz alınganlık göstermezler ama herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı da hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamamız lazım."

"Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz"

Çavuşoğlu, Özil'in, sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futbolunun gelişmesine de önemli katkılar sunacak örnek bir insan olduğunu vurguladı.

Özil'in 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşüp fotoğraf çektirmesine yönelik eleştirileri işaret eden Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas'a dönerek, "Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz, Heiko, problem çıkarmazsınız." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, futbolun dostluk için önemli bir araç olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü de Fenerbahçe'de yetişti. Gitti, şimdi Almanya'ya katkı sağlıyor. Mesut da tersini yapıyor şimdi." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza atan Özil'in, Türkiye'de de başarılı olmasını arzu ettiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe, Mesut Özil, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar 'Mesut Özil' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı 1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti         
20:54
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi         
20:23
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti         
19:59
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk         
19:41
Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü         
18:38
Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı         
18:33
Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı         
17:57
Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı         
17:09
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 20:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar "Mesut Özil" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei