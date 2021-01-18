Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a manidar "Mesut Özil" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe Futbol AŞ ile transfer görüşmelerine başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi nedeniyle yöneltilen eleştirileri işaret ederek, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz, Heiko, problem çıkarmazsınız." dedi.

Çavuşoğlu, Maas'la Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, golf oynasa da kendisinin bir futbol hayranı olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Havaalanına geldiğinde yaptığı açıklamaları gördük ki, bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımı'na da çok önemli katkılar sağladı. Dünya şampiyonu olduğu zaman da yine en önemli oyunculardan bir tanesiydi." diye konuştu.

"Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim"

Özil'in, dünyanın en iyi takımlarında oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii, şu anda Antalyaspor'umuz ve Alanyaspor'umuz var, önceliğimiz onlar. Fakat Fenerbahçeli olduğumuzu da herkes bilir. Bu anlamda da Mesut'un da çocukluk takımı, bizim de aynı şekilde. O nedenle, Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluluk duyuyorum. Umarım bundan dolayı Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı taraftarlarımız, kardeşlerimiz alınganlık göstermezler ama herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı da hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamamız lazım."

"Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz"

Çavuşoğlu, Özil'in, sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futbolunun gelişmesine de önemli katkılar sunacak örnek bir insan olduğunu vurguladı.

Özil'in 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşüp fotoğraf çektirmesine yönelik eleştirileri işaret eden Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas'a dönerek, "Umarım yine Mesut'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz, Heiko, problem çıkarmazsınız." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, futbolun dostluk için önemli bir araç olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü de Fenerbahçe'de yetişti. Gitti, şimdi Almanya'ya katkı sağlıyor. Mesut da tersini yapıyor şimdi." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza atan Özil'in, Türkiye'de de başarılı olmasını arzu ettiğini söyledi.