Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

06.03.2022 19:44
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü

Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika


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