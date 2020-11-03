- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

03.11.2020 14:20

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, sorulan soru üzerine, terörün her türlüsüne karşı olunduğunu ve tüm dünya ile teröre karşı...

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, sorulan soru üzerine, terörün her türlüsüne karşı olunduğunu ve tüm dünya ile teröre karşı mücadelede işbirliği içinde olunması noktasında çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile Bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde her iki bakan mutabık kalınan anlaşmalar üzerinde imzalar attı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis için İzmir depreminden sonra dayanışmalarını ilettiğini belirterek, "Bugün öğleden sonra Sierra Leone'nun Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yapacağız. 2018 Şubat ayında FreeTown'da Büyükelçiliğimizi açtık ve iadeyi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz ve bizde resmi açılışımızı yapacağız. Afrika ülkelerinden 36. Büyükelçiliğini açacağız. Bizde Afrika'daki Büyükelçilik sayımızı artırıyoruz. Hedefimiz 50'ye ulaşmaktır. Sierra Leone tüm Afrika kıtasında özel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Her alanda yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugün 3 anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirmenin önlenmesi bunlardan birisi oldu. Ticaret hacmimizin ve yatırımlarımız için faydası olacak. Önümüzdeki süreçte müzakerelerini sürdürdüğümüz eğitim, spor alanlarındaki anlaşmaları tamamlayarak onları da imzalayacağız. Savunma Sanayi işbirliği alanında da bir anlaşma imzalanacak ve bunu önemli buluyoruz. Enerji işbirliği konusunda da mutabakat zaptını imzalamak istiyoruz. Türk firmalarımızı Sierra Leone'de yatırım yapması için teşvik edeceğiz" dedi.

Teröre karşı tüm dünya ile işbirliği

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırı ve Azerbaycan'da ki sürece ilişkin yöneltilen soruya, "Dün gece ile Viyana'da bir terör saldırısı oldu. İlk bilgileri alır almaz açıklamamızı yaptık. İlk açıklamayı Türkiye yaptı. Biraz önce Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştük ve sözlü olarak taziyelerimizi ve dayanışmamızı bildirdik. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsü ile mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünya ile işbirliği içinde teröre karşı dayanışma içinde olmayı vurguluyoruz. Bu saldırıyı lanetliyoruz. İki vatandaşımız canları hiçe sayarak olaya müdahale etti. İki kardeşimiz bir Müslümanın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Gerek Avusturya tüm dünyada yaşayan Türkler aynı histeler. İslam düşmanlığı dahil bir çok trendler var ama bunların önüne geçmeliyiz. Azerbaycan'ın yayındayız ve bundan sonra da yanında olacağız. İyi günde de kötü günde de onları yalnız bırakmıyoruz. Hemen hemen her gün kardeşim Ceyhun Bayramov ile görüşüyoruz. Azerbaycan hukuken ve ahlaken haklıdır. Azerbaycan kendi topraklarında mücadele ediyor. Biz bu mücadelenin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin desteği ile Kovid ile mücadeleyi güçlendirdi

Konuk Bakan Nabeela Tunis ise, "Türkiye'yi ziyaret etmek büyük bir memnuniyettir. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün önemli bir adım atıyoruz ve Büyükelçiliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Sierra Leone arasında uçuşlar devam ediyor. Ekonomik, ticari, kültürel ve tarım alanlarında son derece uzun vadeli ilişkilerimiz var. Sierra Leone, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak değerlendiriyor. Ülkemize verdiğimiz destekten dolayı teşekkür ederiz. Son zamanlarda Türkiye'den aldığımız desteklerden dolayı korona ile çok daha iyi mücadele ettik. Bu konudaki yardımlarınızı takdir ediyoruz. Bu hastalığı kontrol altına alabildik ve tüm kardeşlerimizi de ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Kovid ile mücadele konusunda sizin desteğiniz çok önemliydi. Yatırım ve ticaret alanında önemli bir anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirme konusunda anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı - Son Dakika


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