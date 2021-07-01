Üye Girişi
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "Özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "Özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz"

01.07.2021 17:57
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'a yeni bir BM Özel Temsilcisi atanması konusuna değinerek, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'a yeni bir BM Özel Temsilcisi atanması konusuna değinerek, "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur. O nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Tatar, Kıbrıs'a yeni bir BM Özel Temsilcisi atanmasına ilişkin soruya, "Cenevre'de ortaya koydunuz ilkeler çerçevesinde oradaki duruşumuz resmi bir müzakere sürecine başlamadan önce farklı bir temsilci atanmasının olumlu olmayacağı, sıkıntıya neden olabileceği, sayın Lute'nin bu görevi en iyi şekilde yaptığı, ortak zemin noktasına ulaşmadan farklı özel temsilcinin aranmasının doğru olmayacağı düşüncesindeyiz. Bunu karşı tarafa ileteceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Cenevre'de sayın genel sekreterin böyle bir önerisi olmuştu. Kendisine bu toplantıların ve önümüzdeki süreçte sarf edeceğimiz çabaların amacı ortak bir zemin olup olmadığını görmek. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda henüz ortak bir zemin yok. Sayın Lute, genel sekterin danışmanı olarak bu görevi şu anda yapıyor. Yani zemin var mı yok mu? 5+BM gayriresmi toplantı ihtimali de var. Ancak ortak bir zemin olduğunu gördükten sonra ve yeni bir müzakere başlama kararı alındıktan sonra özel temsilcinin atanmasının bir anlamı var. Şu anda Sayın Lute'un görevine ilişkin özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur. Biz şu anda özel temsilci atanması fikrini doğru bulmuyoruz. Genel sekretere bu fikrini gündeme getirince açık ve net bir şekilde söylemiştim" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMASINI ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:

"Konuşmamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar koruyacağımızı söylemiştim. Gerek Avrupa Birliği gerek BM, Rum Kesimi'ne şu mesajı iyi vermesi gerekir. Hakça paylaşım olmadan, gelir paylaşımı olmadan atılacak her bir adıma karşı KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti de gerekli adımı atacak. Bu kararlılığımızı gösterdik. Geçmişte tüm telkinlerimize rağmen sismik sondaj çalışmalarına devam etti. Biz de sahaya indik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak için. Tabii ki kendi kıta sahanlığımızda Türkiye Cumhuriyeti haklarımızı savunmak için. Sismik araştırma ve sondaj gemilerimizi sahaya sürdük, çalışmaları yaptık ve devam ettiriyoruz. Burada yapılması gereken şey hakça gelir paylaşımı. Bu konuda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önerileri hala masada. AB ve BM bu hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalı, aksi durumda biz adımı atacağız. Bunda kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın. Türkiye olarak KKTC'nin lisans ve ruhsat verdiği yerlerde faaliyetlerimizi sürdürürüz, bugüne kadar olduğu gibi. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Barış, huzur ve paylaşım istiyorlarsa Cumhurbaşkanımızın konferans teklifi masadadır ve KKTC'nin de hakça gelir paylaşımı konusunda teklifleri masadadır. Gerekliği göstermiştir. Bu çerçevede adım atılırsa problem yok, aksi takdirde biz de adım atarız."

-İHA-

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: Özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: 'Özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı 19:11 Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı 19:00 Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı 18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu 18:10 Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi 17:42 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı 17:33 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı 15:42 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda         
19:02
Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü         
18:56
Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş         
18:50
Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım         
17:45
Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı         
17:34
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 19:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: "Özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement