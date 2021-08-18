Bakan Çavuşoğlu, Rus, Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Afganistan'daki son durumun ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu telefon görüşmelerinde Afganistan'daki son durum ele alındı.
(Mustafa Cenik/İHA)
Kaynak: İHA
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